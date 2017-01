Klosterneuburg – In Klosterneuburg ist am Samstagmittag ein Holzhaus in Vollbrand geraten. Der Besitzer, laut Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich ein älterer Mann, konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Sein Hund dürfte allerdings in den Flammen verendet sein. Das abgelegene Haus befindet in einem Waldstück im Viertel „Kammerjoch“ nahe zu Wien. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden.

Mehrere Explosionen

Die Löscharbeiten für die drei im Einsatz befindlichen Feuerwehren gestalteten sich schwierig. Da die Zufahrtsstraße rund einen halben Kilometer vom Haus entfernt endet, mussten die Feuerwehrleute das Material zu Fuß durch steiles Gelände bis zur Einsatzstelle bringen. Bei dem Brand gab es mehrere Explosionen, dabei dürfte es sich um Gasflaschen gehandelt haben. Laut Landesfeuerwehrkommando dürfte der Einsatz noch zwei bis drei Stunden andauern. Rund 65 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. (APA)