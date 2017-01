Arnstein – Nach dem Fund von sechs Toten in einer Gartenlaube in Unterfranken geben die Hintergründe des schrecklichen Geschehens weiter Rätsel auf. „Die Umstände sind nach wie vor unklar“, sagte Polizeisprecher Björn Schmitt am Montagmorgen. Eine Obduktion der Leichen soll Aufschluss über die Todesursache der sechs jungen Menschen geben.

Am Sonntag hatte ein besorgter Vater in Arnstein im Landkreis Main-Spessart in dem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil seine Kinder am Vormittag immer noch nicht zu Hause waren und auch telefonisch nicht erreicht werden konnten. Die sechs jungen Leute hatten in der abgelegenen Gartenlaube eine Party gefeiert.

Laut Berichten der Bild-Zeitung feierte die Tochter des Hüttenbesitzers mit ihrem 19-jährigen Bruder und vier weiteren jungen Männern ihren 18. Geburtstag in der Gartenlaube.

Die Jugendlichen hatten wohl mit einem Holzofen eingeheizt, weil es in der Hütte sehr kalt war. Deshalb zieht die Polizei eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Betracht, laut einem Sprecher gebe es aber noch weitere mögliche Ursachen. Ein Fremdverschulden dürfte aber nicht vorliegen, die Toten wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf.

Gedenkstunde für die Toten

Einen Tag nach dem Fund der Teenager gedenkt die katholische Kirchengemeinde in Arnstein der Opfer mit einer Trauerstunde. Sie soll am Montagabend in der Stadtkirche St. Nikolaus stattfinden und richtet sich ausdrücklich nur an Angehörige und Freunde, wie eine Seelsorgerin der Pfarrgemeinde sagte.

Nach Angaben des zweiten Arnsteiner Bürgermeisters Franz-Josef Sauer stammen drei der Opfer direkt aus Arnstein, darunter das Geschwisterpaar. Zwei junge Männer kommen aus Eußenheim (Landkreis Main-Spessart), das sechste Opfer aus Wasserlosen (Landkreis Schweinfurt). (TT.com/dpa)