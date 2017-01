Von Harald Angerer

Kitzbühel – Sie sind Fluch und Segen zugleich – die Brandmeldeanlagen in den verschiedensten Hotelbetrieben und Firmen. Doch die Feuerwehre­n haben ein großes Leiden damit. Vor allem gibt es in vielen Fällen keinen, der in den Hotels dafür zuständig ist, deshalb heißt es für die Feuerwehrmänner nur allzu oft: Der Weg war umsonst.

Die Fehlalarme nerven die Wehren schon seit Jahren, in Kitzbühel gab es im Jahr 2016 aber erstmals einen Rückgang bei den unnötigen Ausrückungen, wie Kommandant Alois Schmidinger bei der Jahreshauptversammlung der Wehr verkündete. „Doch auch wenn der Rückgang erfreulich ist, jeder Fehlalarm ist einer zu viel“, sagt Schmidinger.

Waren es im Jahr 2015 noch 70 Fehlalarme, verbuchte die Feuerwehr Kitzbühel nun im Vorjahr 53. „Hier hat es sich bewährt, dass die Feuerwehr Kitzbühel höhere Kosten für diese Alarmierungen den Betrieben in Rechnung stellt“, ist sich Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler sicher. Diese Meinung teilt der Kitzbüheler Kommandant aber nur bedingt. „Die Rechnungen haben sicher etwas dazu beigetragen, aber es findet auch ein Umdenken bei den Hoteliers statt. Schwarze Schafe, denen es völlig egal ist, gibt es nicht mehr“, schildert Schmidinger. Er bestätigt aber, dass die Fehlalarme deutlich restriktiver verrechnet würden als früher. Dafür stellt die Gemeinde eine Rechnung in der Höhe von 350 Euro. Doch nun komme ein neues Problem dazu. Es gebe inzwischen auch Siedlungshäuser, die mit Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind. „Doch auch hier ist keiner von den Bewohnern zuständig, auch hier haben wir schon ein paar unnötige Ausfahrten verzeichnet. Hier müssen die Wohnbauträger reagieren“, sagt Schmidinger. Denn dass die Brandmeldeanlagen wichtig und sinnvoll sind, habe ein Einsatz im vergangenen Jahr gezeigt. Dank einer solchen Anlage konnte ein größerer Brand in einem Hotel in Kitzbühel verhindert werden.

Ansonsten zog Schmidinger eine zufriedenstellende Bilanz. So verbuchte die Kitzbüheler Feuerwehr 170 Einsätze. Diese gliedern sich in 21 Brandeinsätze, 53 Fehl­alarme, 90 technische Hilfeleistungen und sechs Brandsicherheitswachen. Besonders belastend für die Kameraden seien hier die schweren Verkehrsunfälle, davon gab es im vergangenen Jahr einige.

Einer der Höhepunkte waren die Ehrungen verdienter Mitglieder. Geehrt wurden: Für 25 Jahre: Peter Ringer; für 40 Jahre: Konrad Wieser, Johann Grandner; für 50 Jahre: Walter Gandler, Rudolf Höfinger, Winfried Perger, Helmut Mariacher, Harald Konradt; für 60 Jahre: Heinz Sohler.