Los Angeles – Ein Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood gefährdet mehrere Luxus-Villen am Rand von Los Angeles. Fünf Häuser wurden vorsichtshalber geräumt, nachdem ein „großes Stück Garten“ in dem Wohngebiet am Montag abgebrochen war, wie die Feuerwehr der Westküstenmetropole mitteilte. Die Schlammlawine sei in die Vorgärten von Häusern am Fuße des Hügels gerutscht.

Dabei wurden nach Angaben der Behörde auch ein Fahrzeug begraben und Strommasten beschädigt. Mehrere Anrainer seien in ihren Häusern eingeschlossen gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, hieß es.

Nach einer mehrjährigen Dürre erlebt Kalifornien jetzt einen regenreichen Winter mit heftigen Stürmen. In vielen Teilen des Westküstenstaates kam es in den vergangenen Wochen zu Überschwemmungen und zu starken Schneefällen in den Bergregionen. (dpa)