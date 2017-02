Bei einem Unfall sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr war ein 36-jähriger Tiroler auf der B171 in Richtung Zams unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte sich ein 18-jähriger Tiroler vom Bahnhofsparkplatz in Landeck in die entgegengesetzte Richtung einordnen. Die beiden Autos stießen zusammen. Warum, ist noch unklar. Beide Autofahrer wurden verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Alkohol war jedenfalls nicht im Spiel, schreibt die Polizei in einer Aussendung. (TT.com)