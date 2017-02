Innsbruck – Am Freitag gegen 19.40 Uhr lenkte eine 31-Jährige ihr Fahrrad auf dem Fürstenweg in Innsbruck in westliche Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein noch unbekannter Lenker mit einem schwarzen Pkw, vermutlich eine Limousine, auf dem Fürstenweg in östliche Richtung und überholte in der Folge ein vor ihm in die gleiche Richtung fahrendes Fahrzeug.

Bei diesem Überholvorgang benützte der unbekannte Lenker die gesamte Fahrspur der entgegenkommenden Radfahrerin, so dass diese mit ihrem Fahrrad ganz nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung durchführen musste. Die 31-Jährige kam dabei aus dem Gleichgewicht, stürzte über die Gehsteigkante auf den Gehsteig und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Lenker des schwarzen Fahrzeuges hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bitten allfällige Zeugen, sich unter der Nummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)