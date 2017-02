Scharnitz – Ein Autofahrer war Samstagnachmittag auf der Seefelder Straße (B177) in Richtung Seefeld unterwegs. Laut eigenen Angaben war der 59-jährige Tscheche stark übermüdet und dürfte aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über den Wagen verloren haben. In Gießenbach fuhr das Fahrzeug frontal in das Heck eines auf der Bushaltestelle stehenden Busses.

Die 58-jährige Ehefrau, die sich am Beifahrersitz befand, und seine 21-jährige Tochter, die auf der Rückbank schlief, wurden laut Polizei schwer verletzt. Beide Frauen wurden nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Businsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)