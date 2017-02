Wattens - Ein 51 Jahre alter Arbeiter hat sich in der Nacht auf Sonntag bei einem Arbeitsunfall in Wattens schwer verletzt. Der Tiroler stieg für Vorarbeiten zum Transport von Waren auf einen Stapel und stürzte von dort etwa 3,60 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich einen Trümmerbruch am linken Oberschenkel und am Kniegelenk zu.

Er wurde in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Der Unfall ereignete sich kurz nach 3.15 Uhr. (APA)