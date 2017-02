Aldrans – Schneefall führte Montagfrüh in Aldrans zu einem Verkehrsunfall. Ein Post-Angestellter kam kurz nach 9 Uhr während der Zufahrt zu einem Gebäude von der Fahrbahn ab und landete hinter dem Recyclinghof in Aldrans in der Böschung. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es wurde mittels Seilwinde und Traktor geborgen. (TT.com)