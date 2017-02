Schwaz – Der Schreck sitzt den Bewohnern des schönen alten Hauses am Pirchanger noch in den Knochen. Die Erinnerungen an den Brand von Sonntagabend sind noch zu frisch. Wie berichtet, stand das Obergeschoß des Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Mehrparteienhauses in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich alle Bewohner (neun Parteien) ins Freie retten können.

Die beiden oberen Wohnungen samt Dachstuhl sind nicht mehr nutzbar. „Ein Drittel da oben ist niedergebrannt, der Rest nicht mehr sanierbar“, schildert ein Anrainer. Der Dachstuhl müsse daher komplett erneuert werden. Arbeiten, die mindestens drei Monate dauern werden. Der Brand war in der Veranda im Obergeschoß ausgebrochen. Warum, das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. „Es gibt keinen Hinweis auf Brandstiftung oder einen technischen Defekt. Die Ursache ist unbekannt“, weiß Chefinspektor Hans-Peter Astl (Bezirkspolizeikommando Schwaz) vom Brandermittler und vom Sachverständigen der Brandverhütungsstelle des Landes. Eine Frau, die im Obergeschoß wohnte, konnte bei ihrem Freund im Erdgeschoß unterkommen. Eine türkischstämmige Familie, deren Wohnung ebenfalls Raub der Flammen wurde, hat mit Hilfe der Stadtgemeinde Schwaz vorübergehend im Franziskanerkloster eine neue Bleibe. (ad)