Islamabad – Beim Zusammenstoß eines Zugs mit einer motorisierten Rikscha sind in der pakistanischen Provinz Punjab fünf Menschen getötet worden. Der Zug habe das voll besetzte kleine Gefährt in voller Fahrt getroffen, sagte ein Polizeibeamter der Stadt Basirpur am Mittwoch. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden.

Die Rikscha, eine Art Motorrad mit einer angebauten Kabine für Passagiere, habe gerade die Gleise überquert. Der Übergang sei nicht mit einer Schranke versehen gewesen. Ein Sprecher der Zugverkehrsbehörde sagte, es werde eine Untersuchung geben. An ungesicherten Bahnübergängen liege die Schuld aber bei nachlässigen Fahrern oder Fußgängern.

Erst im Jänner waren bei einem Zusammenstoß eines Zugs mit einer Motorrikscha sieben Schulkinder ums Leben gekommen. 2015 starben insgesamt mehr als 60 Menschen in Unfällen mit Zügen. Die Zahlen für 2016 sind noch nicht veröffentlicht worden. (APA/dpa)