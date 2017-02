St. Leonhard im Pitztal – In einer Tragödie endete am Mittwochmittag eine alpine Tour im hinteren Pitztal. Eine vierköpfige Gruppe von Snowboardern war vom Gletscher aus in Richtung Mittagskogel aufgestiegen.

Ein 27-jähriger Finne fuhr als Erster der Gruppe in einen Steilhang ein. Er hielt nach ca. 60 Metern an und gab einem nachfolgenden 28-jährigen Finnen durch Zurufe ein Zeichen zur Abfahrt. Nachdem der 28-Jährige ebenfalls in den Hang eingefahren war, löste sich beim ersten Schwung ein Schneebrett, das den unterhalb wartenden 27-Jährigen ca. 300 Meter über stark felsdurchsetztes Gelände mitriss.

Für den Mann, der von der Lawine nicht verschüttet wurde, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die weiteren drei Snowboarder blieben unverletzt. (TT)