San Francisco/Innsbruck – Bereits in der Nacht auf Montag starb eine 26-jährige Österreicherin bei einem Unfall im US-Bundesstaat Kalifornien. Wie sich erst jetzt herausstellte, handelt es sich dabei um eine gebürtige Tirolerin.

Das bestätigte gestern auf Nachfrage ein Sprecher des Außenministeriums in Wien. „Mehr lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.“ Man stehe jedoch mit den Eltern bzw. mit dem amerikanischen Ehemann der jungen Frau in ständigem Kontakt. Die Tirolerin wurde gegen 2.30 Uhr (Ortszeit) in der Nacht auf Montag in der Küstenstadt Santa Cruz in einem bewohnten Gebiet auf der Fahrbahn liegend gefunden.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun: Die junge Frau war ihren schweren Verletzungen bereits erlegen. Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, dürfte die 26-Jährige von einem Fahrzeug erfasst worden sein. Dessen Lenker beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Mit Hilfe von Überwachungsvideos und Zeugenberichten versucht die Polizei, den Flüchtigen auszuforschen. (bfk)