Beim Versuch in seiner Wohnung zu grillen, hat ein Mann am Mittwochabend in Innsbruck einen Brand ausgelöst. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Zu dem Vorfall war es um kurz vor 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Mitterweg in Innsbruck gekommen. Die angerückte Feuerwehr konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen, hieß es seitens der Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Mehr ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)