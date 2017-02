Kufstein, Kiefersfelden – Ein Unfall mit Fahrerflucht beschert einem 27-Jährigen nun Anzeigen in Deutschland und in Österreich. Der Bayer fuhr am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der Wildbichler Straße Richtung Grenze. Bei Kufstein prallte sein Wagen auf gerader Strecke gegen die Leitschiene.

Dabei wurden nach Angaben der Polizei Kiefersfelden die Vorderreifen seines Wagens zerstört. Davon ließ sich der „nicht unerheblich alkoholisierte“ Bayer aber nicht stoppen. Um nicht ertappt zu werden, fuhr er – zum großen Erstaunen der bayerischen Polizei – auf den Felgen über die Landstraße weiter über die Grenze.

In Kiefersfelden wurde er mit seinem Wrack schließlich von Beamten aus dem Verkehr gezogen. Nicht nur das Auto, auch die Leitschiene wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. „Der alkoholisierte Unfallflüchtige steht nun vor weiteren Herausforderungen“, wie die bayerische Polizei mitteilte - nämlich mehrere Anzeigen, sowohl in Tirol als auch in Bayern. (TT.com)