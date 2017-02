Gries am Brenner – Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw in Gries am Brenner auf der Brennerstraße in südliche Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den entgegenkommenden Pkw eines 22-Jährigen.

Dabei zogen sich der 22-Jährige und seine 51-jährige Mitfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)