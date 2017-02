Obergurgl, Bach, St. Leonhard – Großes Glück für einen Variantenfahrer im Skigebiet Obergurgl. Gegen zehn Uhr war der 45-jährige Schwede gestern im Bereich der Hohe-Mut-Alm im freien Skiraum mit zwei Kameraden abgefahren. Dabei löste sich ein Schneebrett, das den Skifahrer zur Gänze verschüttete. Seine beiden Begleiter waren von den Schneemassen hingegen nicht erfasst worden und konnte ihren Kollegen sofort orten. Schon nach kurzer Zeit war es den beiden gelungen, ihren Kameraden aus zwei Meter Tiefe auszugraben.

Darauf starteten sie erfolgreich die Reanimierung des Verschütteten. Per Handy kontaktierten sie währenddessen die Leitstelle. Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse konnte zum Unfallort jedoch nur „Hohe Mut“ vermeldet werden. Notarztheli „Martin 8“ brachte den Schwerverletzten schließlich in die Klinik Innsbruck. Er schwebt in Lebensgefahr.

Ins Reuttener Krankenhaus ging es hingegen für einen Skitourengeher im Außerfern. Er war mit weiteren Gruppenmitgliedern in den Lechtaler Alpen im Bereich des Großstein unterwegs. Dabei löste sich um die Mittagszeit eine Lawine und erfasste den Tourengeher. Die übrigen Bergkameraden konnten mit dem Polizeihubschrauber Libelle zurück ins Tal fliegen.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Landeck hat sich am Samstag hingegen beim Eisklettern in St. Leonhard verletzt. Der Freizeitsportler war mit einem gleichaltrigen Mann im Havanna Eisfall nördlich der Ortschaft Neurur unterwegs. Nachdem die beiden bereits mehrere Seillängen im Steileis hochgeklettert waren, erreichten sie Gehgelände und stiegen weiter am laufenden Seil bis zur nächsten Kletterpassage auf.

Dabei rutschte der nachsteigende Kletterer aus und stürzte, wobei er den Voraussteigenden ebenfalls mitriss. Die beiden stürzten einige Meter bis zum nächsten Sicherungspunkt ab. Dabei zog sich der Seilzweite Verletzungen unbestimmten Grades an der Schulter zu.

Der Verletzte wurde von seinem Kletterpartner und einer anderen Seilschaft erstversorgt und bis zum Fuß des Eisfalles abgeseilt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. An dem Rettungseinsatz war zudem die Bergrettung Innerpitztal mit zwei Mann beteiligt. (fell)