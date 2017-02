Ein Skiunfall in Obergurgl hat am Montagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Ein 13-jähriger Brite war aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 40-jährigen Landsmann zusammengestoßen. Beide wurden von der Pistenrettung erstversorgt. Der Jugendliche wurde mit dem Notarzthubschrauber in eine Tagesklinik nach Mils geflogen. (TT.com)