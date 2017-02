Obergurgl – Bei einem Lawinenabgang am Sonntag in Obergurgl erlitt ein Schwede lebensgefährliche Verletzungen. Der 45-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort starb er am Dienstag, teilte die Polizei mit.

Der Urlauber fuhr am Sonntag mit einer Gruppe im freien Gelände ab, als sich ein Schneebrett löste. Die Schneemassen rissen den Freerider rund 300 Meter durch eine mit Felsen durchsetzte Rinne mit. Die Begleiter fuhren zu dem Verschütteten ab und bargen ihn aus rund zwei Metern Tiefe. In der Klinik erlag er zwei Tage später seinen Verletzungen. (TT.com)