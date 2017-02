In der Stadt Salzburg sind am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine stark alkoholisierte Autolenkerin (29) war auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Pkw einer 40-jährigen Frau gekracht. Dabei wurden beide Lenkerinnen und der achtjährige Sohn der 40-Jährigen verletzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (APA)