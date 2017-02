Kössen – Eine Dreijährige wurde Mittwochnachmittag bei einem Liftunfall in Kössen verletzt. Das Mädchen fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem Gummireifen auf dem Snowtubing-Lift. Beim Aussteigen hielt sich die Tirolerin am Tragseil des Liftes fest und wurde in Folge mit der Hand zwischen Seil und Umlenkrolle eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Die Dreijährige wurde unbestimmten Grades an der Hand bzw. den Fingern verletzt. (TT.com)