Ischgl – Vor den Augen seiner beiden Kinder ist am Donnerstagnachmittag ein Skifahrer (57) in Ischgl gestorben. Der Deutsche war in der Silvretta Arena auf der „Paznauner Thaja“ nach einem Steilhang zunächst gegen eine Pistenraupe gefahren. Er stürzte und wurde von der Nachlauffräse überrollt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Eine Obduktion wurde angeordnet. (TT.com)