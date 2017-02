Auf der „Hohen Mut“ in Kühtai ist es am Donnerstag zu einem Skiunfall gekommen, bei dem eine 46-Jährige schwer verletzt wurde. Ihre Skier verhedderten sich auf der Piste mit jenen einer Zehnjährigen, wodurch die Frau zu Sturz kam. Die beiden kannten sich nicht und waren laut Polizei auch langsam unterwegs. Die Schwerverletzte kam in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)