Von Marco Witting

Ischgl – Wie konnte das passieren? Diese Frage war gestern immer wieder zu hören. Und so richtig konnte man sich die schreckliche Tragödie nicht erklären. Donnerstagabend war ein 57-jähriger Mann aus Deutschland in Ischgl vor den Augen seiner Kinder zu Tode gekommen, nachdem er hinter einer Pistenraupe gefahren und wohl gestürzt war. Der genaue Unfallhergang gab den Ermittlern aber noch einige Rätsel auf.

Fakt ist, der 57-jährige Deutsche war kurz nach 17.15 Uhr mit seinen beiden Kindern (der Sohn ist 25 Jahre alt, die Tochter 21 Jahre) im Skigebiet Silvretta Arena von der „Paznauner Thaja“ kommend talwärts gefahren. Unmittelbar nach dem Steilhang fuhr vor ihnen ein Raupenfahrzeug ebenfalls talwärts. Auf dem Flachstück kam es dann zum Drama. Der 57-Jährige dürfte gegen den linken Bereich der so genannten Nachlauffräse geraten sein. „Die Ermittlungen zum späteren Unfallhergang laufen noch. Es ist nicht genau geklärt, ob der Mann in weiterer Folge überrollt wurde“, hieß es gestern zurückhaltend von der Pressestelle der Polizei. Der Mann wurde in jedem Fall in irgendeiner Weise von der Maschine erfasst und war auf der Stelle tot.

Die Pistenmaschine war kein Gerät der Seilbahnen, sondern von einem Lokal, mit dem Mitarbeiter ins Tal transportiert wurden. Der Vorstand der Silvrettaseilbahnen, Markus Walser, war gestern noch immer fassungslos. „Die drei waren die letzten Gäste in dem Lokal. Warum sie so spät ins Tal gefahren sind, war nicht ganz nachvollziehbar. Die Pistenrettung war unmittelbar dahinter auf ihrer Kontrollfahrt unterwegs.“ Es sei noch einigermaßen hell gewesen und die Piste hätte an dieser Stelle sicher eine Breite von „15 bis 20 Meter“, erklärte Walser.

Die Vermutung liege nahe, dass der Mann auf die eingeschaltene Nachlauffräse gestürzt sei. Gestern kam es zu mehreren Einvernahmen rund um das Unglück. Sowohl der Lenker des Pistenfahrzeugs als auch die Kinder des Mannes mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Ergebnisse der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion ergaben, dass der Mann seinen Verletzungen erlegen ist. Es lagen keine anderen medizinischen Gründe, die zum Unfall geführt hätten, vor. Wahrscheinlich ist, dass ein Sachverständiger den Unfall prüfen wird.

In Tirol ist das Unglück der erste tödliche Unfall mit einem Pistengerät seit Jahren. In der Steiermark kam es auf der Reiteralm aber erst am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skifahrer und dem Skidoo eines Pistenretters, bei dem ein 49-jähriger Mann starb. Laut Kuratorium für alpine Sicherheit gab es heuer in Tirol weitaus weniger (bisher 36) Unfälle, bei denen ein Skifahrer gegen ein Hindernis gestürzt ist, als im Vorjahr.

Der Innsbrucker Rechtsanwalt Andreas Ermacora ist in Salzburg gerade mit einem ähnlichen Unfall beschäftigt. Jenen in Ischgl wollte er mangels Kenntnis des genauen Unglückhergangs nicht beurteilen. Generell sei eine Frage, die rechtlich zu klären sei, ob die Piste noch geöffnet war. Allgemein verweist Ermacora darauf, dass es in Salzburg ein Motorschlittengesetz gibt. „In Tirol gibt es keine gesetzliche Grundlage. Man sollte sich angesichts der immer wieder stattfindenden Unfälle überlegen, so etwas einzuführen.“

Grundsätzlich sei der Betrieb von Motorschlitten im Nachbarbundesland untersagt. Über Antrag eines Halters können von den Bezirkshauptmannschaften Ausnahmen erteilt werden. „Diese sind sehr streng“, sagt Ermacora. Pistengeräte und Skidoos von Pistenbetreibern seien nur dann während geöffneter Skipisten erlaubt, wenn Präparierungsarbeiten unumgänglich sind. Sonstige (z.B. Hüttenwirte) dürfen nur dann fahren, wenn solche Fahrten zeitlich nicht außerhalb geöffneter Skipisten durchgeführt werden können und zur Aufrechterhaltung des Betriebes unumgänglich sind.