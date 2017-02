Bei winterlichen Bedingungen hat sich am Freitagvormittag auf der Lechtal Bundesstraße bei Hägerau ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 64-jähriger Deutscher fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Auto von Holzgau in Richtung Steeg, als der Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 51-jährigen Deutschen. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Seine 47-jährige Ehefrau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen. (TT.com)