Mendoza – Bei einem Busunfall auf einer kurvenreichen Passstraße in den argentinischen Anden sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Mendoza, als der Lenker auf dem Weg nach Chile am Aconcagua-Nationalpark in einer Kurve die Kontrolle verlor und von der Straße abkam.

25 Menschen wurden verletzt. Der Bus gehörte einem chilenischen Unternehmen. Von den 40 Reisenden waren 32 Argentinier, zudem vier Chilenen, ein Haitianer, ein Kolumbianer und zwei mit noch ungeklärter Identität, hieß es. (APA/dpa)