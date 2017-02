Pflach – Am Samstag gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung in Pflach zu einem Küchenbrand, weil eine auf dem eingeschalteten E-Herd abgestellte Kaffeemaschine zu brennen begann.

Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Reutte und Pflach rasch gelöscht werden. Ein vier Monate altes Kind wurde wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung von der Rettung in das BKH Reutte eingeliefert. (TT.com)