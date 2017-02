Ebbs – Es waren wenige Sekunden, die am Samstag kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in Ebbs über Leben und Tod entschieden: Offenbar hatte der 28-jährige Lenker aber eine Menge Schutzengel mit an Bord, als er auf der Gemeindestraße gegen 23.45 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn geriet und mit dem Auto über eine Böschung, den Inntalradweg und von dort aus direkt in den Inn stürzte.

Das Auto füllte sich sofort mit Wasser, aber der 28-Jährige konnte sich befreien und ans Ufer schwimmen. Er blieb laut Polizei unverletzt. Das Auto versank in kürzester Zeit vollständig im Inn und musste von der Feuerwehr geborgen werden. (TT.com)