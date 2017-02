Trentino – Ein 56-jähriger Basejumper aus Deutschland ist am Samstag im Sella-Massiv in den Dolomiten tödlich verunglückt. Das berichtet die ortsansässige L‘Adige in ihrer Online-Ausgabe.

Der erfahrene Basejumper – er soll mehr als 2300 Flüge im Wingsuit absolviert haben – wollte vom Sass Pordoi, einem plateauförmigen Gipfel im Sellagebiet springen.

Gemeinsam mit Freunden war der Berliner am Samstag zum Gipfelkreuz aufgebrochen um von dort in Richtung Tal zu segeln. Unten warteten angeblich seine Frau und sein Sohn, um den Sprung mit einer Drohnenkamera aufzunehmen.

Doch der passionierte Adrenalinjunkie kam nie unten an. Am Sonntag wurde sein toter Körper von Rettungskräften gefunden. Er war offenbar 200 Meter unterhalb der Absprungstelle gegen eine Felswand geprallt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)