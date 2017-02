Wegen eines Fehlers beim Eingeben ins Navi ist eine Studentin in Niedersachsen mit ihrem Auto in einem Graben gerutscht und erst nach fünf Stunden von Rettern entdeckt worden. Als die 21-Jährige bemerkte, dass sie sich in der Nähe von Holzminden verfahren hatte, wollte sie wenden. Auf einem eisglatten Waldweg rutschte sie aber in den Graben und kam nicht mehr heraus, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die junge Frau rief die Polizei, doch das Gespräch brach ab. Einsatzkräfte machten sich mit vier Streifenwagen auf die Suche und fanden die Studentin nach fünf Stunden in einem Waldstück. Wie die falsche Angabe in das Navi kam, konnte sich die 21-Jährige nicht erklären. Eigentlich wollte sie von Holzminden nur ins rund 30 Kilometer entfernte Brakel in Nordrhein-Westfalen fahren. (dpa)