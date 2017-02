Sonntagmittag stürzte ein Alpinist in der Venedigergruppe in Osttirol in eine Gletscherspalte. Die Rettungsaktion war am Nachmittag noch im Gang. Laut ersten Informationen der Polizei waren zwei Hubschrauber, die Alpinpolizei und die Bergrettung im Einsatz.

Der Verunglückte sei Teil einer dreiköpfigen Gruppe gewesen, teilte ein Sprecher der Exekutive mit. Sie wollten zum Großvenediger aufsteigen, als einer der drei in die Gletscherspalte stürzte. (APA, TT.com)