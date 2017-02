Lienz – Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, fuhr eine fünfjährige Skifahrerin aus Osttirol mit ihrer Mutter im Skigebiet Hochstein auf einer blauen Piste in Richtung Talstation des Sesselliftes H 1. Zur selben Zeit fuhr 66-jährige Skifahrerin aus Osttirol ebenfalls auf der blauen Piste talwärts. Die 66-Jährige hat das Kind offenbar nicht wahrgenommen und stieß in der Folge ungebremst in das Mädchen. Beide Skifahrerinnen kamen durch den Zusammenstoß zu Sturz.

Die 66-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Das Kind wurde leicht verletzt. (TT.com)