Brandberg – Bei einem Verkehrsunfall Sonntagabend im Zillertal wurden zwei Personen verletzt. Eine 26-jährige Autofahrerin war gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Brandberg unterwegs.

Die Ungarin verwechselte in einer leicht abfallenden Straße das Bremspedal mit dem Gaspedal, teilte die Polizei mit. In einer Linkskurve stieß der Pkw gegen eine Hangmauer am rechten Straßenrand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zwei Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, die Lenkerin blieb unverletzt. (TT.com)