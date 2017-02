Bei einem Zusammenstoß im Skigebiet Wilder Kaiser in Ellmau hat sich am Sonntagnachmittag eine Niederländerin (54) verletzt. Auf der roten Piste wurde sie von einer 41-jährigen Landsfrau umgefahren, wodurch beide zu Sturz kamen. Die 54-Jährige zog sich Verletzungen am Arm zu. Sie kam in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann. (TT.com)