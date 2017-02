Telfs – Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Telfs alarmiert. Ein an einer Gemeindestraße geparkter Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.50 Uhr in Brand. Im Wagen waren unter anderem mehrere Spraydosen gelagert, die durch die Hitze explodierten und teilweise aus dem Fahrzeug geschleudert wurden, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr Telfs rückte aus und löschte das Auto. Es entstand Totalschaden. (TT.com)