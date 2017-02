Reith bei Seefeld – Dritter Fahrzeugbrand innerhalb von drei Nächten in Innsbruck-Land. Nach einem nächtlichen Pkw-Brand in Pettnau und einem Lkw-Brand bei Telfs fing in der Nacht auf Mittwoch ein Klein-Lkw in Reith bei Seefeld Feuer.

Der polnische Fahrer des Fahrzeugs fuhr gegen 0.10 Uhr in eine Tankstelle ein und öffnete die Motorhaube: Da kam ihm schon eine dichte Rauchwolke entgegen.

Aufmerksame Polizisten, die das ganze beobachtet hatten, reagierten sofort: Sie forderten den 34-Jährigen auf, so schnell wie möglich von der Zapfsäule wegzufahren und verständigten die Feuerwehr.

Dann gingen die Polizisten – mit einem Handfeuerlöscher gerüstet – selbst gegen das Feuer vor, was ihnen auch gelang. Binnen kürzester Zeit war der Brand gelöscht. Am Klein-Lkw entstand dank des beherzten Eingreifens der Polizisten nur geringer Sachschaden. Schuld an dem Feuer dürfte eine Dämmmatte unterhalb des Motors gewesen sein, die sich entzündet hatte. Der polnische Fahrer konnte anschließend sogar seine Fahrt nach Italien fortsetzen. (TT.com)