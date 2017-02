Schönberg – Ungewöhnlicher Grund für eine Geisterfahrt: Weil ihn sein Navi zum Umkehren aufforderte, wurde ein 37-jähriger bulgarischer Lkw-Fahrer auf der Brennerautobahn zur Gefahr.

Der Mann war Dienstagfrüh bei der Hauptmautstelle Schönberg in die falsche Richtung unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten, den Mann mittels Licht- und Hupzeichen auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Gleichzeitig meldeten viele Auto- und Lkw-Lenker den Geisterfahrer auch bei der Polizei.

Zwei Beamte der Autobahnpolizei Schönberg erkannten das Sattelkraftfahrzeug und hielten dieses am Vorplatz der Hauptmautstelle Schönberg in Richtungsfahrbahn Norden an, wodurch keine weitere Gefährdung mehr bestand. Durch das engagierte Einschreiten der Polizisten konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Lenker muss mit einer Anzeige rechnen. (TT.com)