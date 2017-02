Ein Tiroler wurde am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in einer Metzgerei in Pians schwer verletzt. Laut Polizei war der 43-Jährige damit beschäftigt, eine ein Tonnen schwere „Speckmassiermaschine“ zu transportieren, als er mit dem Bein unter die Laufräder geriet und am Türrahmen eingeklemmt wurde. Der Arbeiter wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)