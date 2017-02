Ehrwald – Auf der Terrasse eines Nebenhauses der Talstation der Ehrwalder Zugspitzbahn ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Teile des Holzbodens, ein Gartentisch sowie mehrere Stühle standen in Vollbrand. Ein Mitarbeiter konnte die Flammen mittels Feuerlöscher zwar schnell bekämpfen, aber auch die Außenfassade wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr Ehrwald rückte mit 30 Mann aus und führte Nachlöscharbeiten durch. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (TT.com)