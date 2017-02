Islamabad – In der ostpakistanischen Großstadt Lahore ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Sie habe sich wohl in oder nahe einem Restaurant in dem schicken Stadtteil Defence ereignet, sagte der Polizeibeamte Mohammed Saleem am Donnerstag. Bisher seien neun Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, sagte die Sprecherin eines Rettungsdienstes, Deeba Shahnaz.

Der Sender Dunya TV berichtete, acht Menschen seien getötet worden. Behörden wollten das aber zunächst nicht bestätigen.

Zu der Ursache der Explosion gab es zunächst keine Informationen. Die Polizei untersuche aber ein ausgebranntes Autowrack, das für einen Anschlag benutzt worden sein könnte.

Pakistan erlebt seit knapp zwei Wochen ein Wiederaufleben des Terrors. Bei mindestens acht Anschlägen sind im Zuge dessen bisher mehr als 110 Zivilisten und Sicherheitskräfte getötet worden. (APA/dpa)