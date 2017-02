Matrei in Osttirol – Am Samstag, gegen 14:45 Uhr fuhr ein 67-jähriger Tiroler mit einem Pkw in Matrei in Osttirol von einer Gemeindestraße in die Felbertauernbundesstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von einem 36-jährigen Russen auf der Felbertauernbundesstraße aus Richtung Lienz in Richtung Felbertauern gelenkten Pkw.

Bei der Kollision zog sich der 67-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Matrei in Osttirol mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Tiroler wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Der 36-Jährige Pkw-Lenker erlitt leichte, seine 38-jährige Gattin und sein 9-jähriger Sohn Verletzungen unbestimmten Grades. Die Frau und das Kind wurden mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)