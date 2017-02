Reutte/Pertisau - Zwei Feuerwehrleute und zwei Polizisten wurden in der Nacht auf Sonntag bei Brandeinsätzen im Bezirk Reutte verletzt. In der kleinen Lechtaler Gemeinde Forchach geriet gegen 23.40 Uhr der Tennen eines Mehrfamilien-Wohnhauses aus bisher unbekannter Ursache in Brand.

Die Hausbewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden, aber die meterhohen Flammen des lichterloh brennenden Holzgebäudes waren durch die Feuerwehren Forchach, Höfen, Reutte, Stanzach, Vorderhornbach, Elbigenalp, Weißenbach und Elmen nur mit großer Mühe und nach stundenlangem Löscheinsatz zu bändigen.

Zwei Feuerwehrmänner erlitten bei den Löscharbeiten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte beträchtlich sein.

Polizisten erlitten Rauchgasvergiftung

Nur kurz nach dem Brandausbruch in Forchach wurden die Feuerwehren zu einem weiteren Einsatz in Reutte gerufen. Gegen Mitternacht war ein Feuer auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in Reutte ausgebrochen. Zwei Polizisten, die zuerst eintrafen, schlugen die Türen der zwei betroffenen Wohnungen ein und durchsuchten die Räume nach Bewohnern. Diese waren zu dem Zeitpunkt aber allesamt nicht zuhause.

In der Zwischenzeit trafen die Feuerwehren Breitenwang, Reutte und Ehrwald ein und löschten die Flammen. Die beiden Polizisten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Die Schadenshöhe am Mehrparteienhaus ist noch nicht bekannt.

26 Pensionsgäste evakuiert

Ein dritter nächtlicher Brand ereignete sich am Samstag gegen 22 Uhr in einer Pension in Pertisau am Achensee. Im Keller fing aus unbekannter Ursache ein Wäschetrockner Feuer. Die 26 in der Pension untergebrachten Gäste mussten kurzzeitig evakuiert werden. Der Brand wurde von den Feuerwehren Eben, Pertisau und Achenkirch gelöscht. (TT.com)