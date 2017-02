Obergurgl, Sölden, Mayrhofen - Bei einem Skiunfall in Obergurgl wurde am Sonntagnachmittag ein acht Jahre altes Mädchen schwer verletzt. Die Holländerin kam aus bisher unbekannter Ursache von einer Piste am Plattachberg ab und stürzte einige Meter in die Tiefe. Das Mädchen wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 2“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ebenfalls in der Innsbrucker Klinik endete der Ski-Tag für einen 47-jährigen Wintersportler aus Deutschland. Der Mann stieß im Skigebiet Sölden mit einem 41-jährigen Landsmann zusammen und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Im Skigebiet Horberg im Zillertal geriet am Sonntag ein 36-jähriger Snowboarder aus Deutschland über den Pistenrand hinaus und stürzte mehrere Meter eine Bachböschung hinab. Der Mann prallte gegen mehrere Bäume und wurde unbestimmten Grades verletzt. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste der Verletzte mittels Tau von Hubschrauber aus geborgen werden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen. (TT.com)