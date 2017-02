Reutte/Forchach/Kitzbühel – Am Montagabend gab die Polizei die Ermittlungsergebnisse nach zwei Bränden in Tirol vom Sonntag bekannt. Demnach konnte im Falle des Brandes in Reutte ermittelt werden, dass die Flammen von einem Balkon ihren Ausgang nahmen. Eine Sitzgarnitur sei dort in Brand geraten. Eine technische Ursache konnten die Beamten nicht feststellen, für eine absichtliche Brandlegung wurden keine Hinweise gefunden. Was also genau zum Brand führte, kann nicht mehr ermittelt werden.

Nach dem Stadlbrand in Forchach gab es für die Ermittler wenig zu tun. Das Objekt wurde durch den Brand zerstört, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Zudem musste bei den Aufräumarbeiten schweres Abrissgerät eingesetzt werden. Demnach wurde das abgebrannte Stadl so schwer beschädigt, dass weder der Ausgangspunkt des Brandes noch die Brandursache festgestellt werden können.

Zu einem weiteren Brand kam es indes am Montagvormittag in Kitzbühel. Ein Mieter hatte Asche aus seinem Ofen genommen und in einem Papiersack gefüllt und diesem im Abstellraum gelagert. Dann verließ er die Wohnung. Kurz darauf, gegen 11 Uhr, entzündete sich die noch heiße Asche. Sie griff auf brennbare Materialien im Abstellraum über. Der Brand breitete sich schließlich im ganzen Dachboden aus. Wie hoch der Schaden ist kann nicht beziffert werden. (TT.com)