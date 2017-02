Innsbruck – Am Dienstat parkte gegen 11:50 Uhr ein 29-jähriger am östlichen Fahrbahnrand der Hunoldstraße seinen Pkw in Längsrichtung in eine freie Parklücke ein. Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr mit seinem Leichtmotorrad auf der Hunoldstraße in nördlicher Richtung. Beim Vorbeifahren streifte er das Fahrzeug, kam nach links ab und stieß daraufhin gegen den am westlichen Fahrbahnrand parkenden Pkw einer 41-Jährigen und kam zu Sturz.

Der unbekannte Lenker hob schließlich sein Leichtmotorrad auf und verließ die Unfallstelle. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Weitere Erhebungen wurden eingeleitet. (TT.com)