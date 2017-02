Von Thomas Hörmann

Hall – Nach dem Wohnungsbrand in Hall ist die 68-jährige Mieterin der vom Brandausbruch betroffenen Wohnung, die Tiroler Künstlerin Chryseldis Hofer-Mitterer am Dientag ihren schweren Brandverletzungen in der Innsbrucker Klinik erlegen. Der Feuerwehrmann, der die 68-Jährige noch aus den Flammen retten wollte, schwebt in Lebensgefahr.

Es war am Montag gegen 17 Uhr, als in der Wohnung der Künstlerin am Unteren Stadtplatz in Hall ein Brand ausbrach. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten Nachbarn, die Flammen zu bekämpfen. Ein ehemaliger Feuerwehrmann stellte fest, dass sich in der brennenden Wohnung im zweiten Stock noch eine Frau befand. Der Helfer riskierte sein Leben, um die Künstlerin zu retten.

Er schaffte es zwar in die Wohnung, der Weg zurück war aber durch die lodernden Flammen versperrt. Schließlich mussten Chryseldis Hofer-Mitterer und ihr Retter von Feuerwehrmännern geborgen werden. Beide wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht. Wie Anna Mitterer, die Tochter der Künstlerin, der Tiroler Tageszeitung mitteilte, ist ihre Mutter einen Tag nach dem Unglück verstorben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes ergaben unterdessen, dass der Brand im Kopfbereich des Bettes ausgebrochen war. Eine Zigarette gilt als wahrscheinlichste Brandursache.