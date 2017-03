Innsbruck – Eine 88-jährige Fußgängerin wurde am Aschermittwoch bei einem Unfall am Innrain schwer verletzt. Die Frau stand an einem Schutzweg mit dem Rücken zu einem Lkw. Der Lastwagenfahrer fuhr rückwärts und übersah dabei die Frau. Die Innsbruckerin wurde von dem Fahrzeug niedergestoßen. Die Rettung brachte die Schwerverletzte in die Klinik. (TT.com)