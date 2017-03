Kramsach – Am Mittwochvormittag wurde ein 77-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Tiroler war gegen 10.15 Uhr von Voldöpp zu Fuß in Richtung Kramsach unterwegs. Ein Lkw-Fahrer fuhr zur gleichen Zeit rückwärts auf einer Zufahrtstraße in Richtung Dorfstraße. Der 23-jährige Türke übersah den Pensionisten. Dieser wurde vom Heck des Lkw erfasst und auf die Fahrbahn gestoßen. Dabei geriet er teilweise unter das Heck des Wagens. Dann erst konnte der Lenker anhalten.

Der 77-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde an Ort und Stelle von der Rettung versorgt und anschließend ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)