Mittwochmorgen gegen 8 Uhr entfachte sich in einer Kellerwohnung in Sölden ein Brand. Verantwortlich dafür dürfte wohl eine Grabkerze in einem hitzebeständigen Glas der 64-jährigen Bewohnerin gewesen sein. Die Besitzerin des Hauses (44) sowie ihr Ehemann (50) konnten den Brand selbständig löschen. Es wurde niemand verletzt, der Schaden ist jedoch erheblich. (TT.com)