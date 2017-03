Bei einem Unfall in Innsbruck wurde am Mittwochnachmittag ein achtjähriger Bub verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit dem Fahrrad auf einem Radweg in Hötting entlang. Plötzlich lief ein achtjähriger Bub auf den Fahrradstreifen, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der Mann leitete sofort eine Vollbremsung ein. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. (TT.com)